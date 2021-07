Geralt przypomniał sobie, jak rzucać „stare” Igni. Zawartość z E3 2014 z powrotem w grze

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W tym newsie chcemy Wam przedstawić jeszcze jeden mod do Wiedźmin 3 Dziki Gon, który przywraca usuniętą funkcjonalność do produkcji. Pamiętacie może, jak wyglądało Igni podczas pokazu z 2014 roku?

Niejednokrotnie natknęliśmy się na opinie graczy, według których gameplay trzeciego Wiedźmina z E3 2014 wyglądał zdecydowanie lepiej od tego, co obecnie prezentuje sobą standardowa wersja gry. Tak się składa, że znak Igni przed kilku laty prezentował się lekko inaczej. Poniżej możecie zobaczyć kilkanaście minut z prezentacji omawianej w newsie modyfikacji:

Jak widać modderowi danikilte udało się przywrócić do gry zachowanie wspomnianego znaku do stanu sprzed premiery produkcji CD Projekt RED. Na stronie jego moda nie brakuje podziękowań kilku graczy, którzy zdecydowali się już pobrać i zainstalować tę modyfikację. Bez wątpienia Igni sprzed zmian, które wprowadzili REDzi przypadnie do gustu wielu fanom Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Modyfikację E3 Igni możecie pobrać stąd.

Jeżeli brakuje Wam innych rzeczy, które zostały usunięte z tego polskiego hitu, np. charakterystycznego telepania kamery podczas walki, to mam dla Was dobrą nowinę. Akurat o takiej modyfikacji jeszcze niedawno dla Was pisaliśmy. Więcej na jej temat znajdziecie w tym artykule.