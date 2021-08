Zbieranie osiągnięć w Wiedźminie 3 bez tego moda to jest uciążliwe. Wygoda przede wszystkim!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Marzy się Wam zdobyć wszystkie osiągnięcia w Wiedźmin 3: Dziki Gon? Tak się składa, że powstała modyfikacja, która bardzo Wam w tym pomoże i nie mam na myśli żadnego, drobnego oszukiwania.

Mod Achievement Progress Tracker autora o nicku tzxman doda do gry specjalne interfejsy, które będą na bieżąco informować Was na temat postępów pewnych wyzwań w trzecim Wiedźminie. Gracze po instalacji tego fanowskiego rozszerzenia zobaczą jedynie te „acziki”, które wymagają zrobienia czegoś x razy. Jest to na pewno o wiele wygodniejsze od sprawdzania ciągłego stanu postępu na platformie, gdzie zakupiono grę.

W mojej opinii jest to po prostu arcy potrzebny mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon i aż mnie dziw bierze, że standardowo takiej funkcji nie ma w tej produkcji. Sam często staram się zebrać wszystkie osiągnięcia niczym Pokemony w produkcjach od Game Freak. Wiem, że podobnych mi entuzjastów jest naprawdę mnóstwo, a „maxowanie” W3: Dziki Gon nie należy do najłatwiejszych.

Achievement Progress Tracker możecie pobrać stąd.

Jeżeli lubicie tego typu modyfikacje, które wprowadzają sporo wygody do gry, to zachęcam sprawdzić też moją propozycję z tego artykułu. Po jej instalacji Geralt nie będzie musiał „żonglować” głowami swoich ofiar, aby czerpać wszystkie z nich bonusy. Jeśli znacie inne, ciekawe mody do omawianej w artykule gry, koniecznie dajcie znać w komentarzach.