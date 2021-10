Yennefer, czy to ty? Mod do Wiedźmina 3, który przefarbuje bohaterkę na blond

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Postać Yennefer kojarzona jest zwykle z kruczoczarnymi włosami. Jest to w zasadzie nierozłączny element jej wyglądu. Dziś piekło zamarzło, bowiem powstał mod do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, który przefarbuje bohaterkę na blond.

Autorem Blonde Yennefer jest re23071998 i według jego profilu na Nexus Mods jest to jego pierwsze tego typu dzieło. Moder postanowił zmienić w modelu bohaterki kolor włosów na złocisty i muszę przyznać, że w takiej formie Yen wygląda jak zupełnie inna osoba. Zdecydowanie wygląda na milszą i pewnie niejedna osoba się z tym zgodzi.

Źródło: Nexus Mods

W komentarzach na stronie z omawianym modem jeden z użytkowników słusznie zwrócił uwagę, że obecnie bohaterka posiada zbyt ciemne brwi jak na osobę o blond włosach. Twórca poinformował już, że postara się i to zmienić. Na ten moment jednak trzeba się zadowolić Yennefer „w farbowanej formie”, a nie „naturalnej”.

Uwaga, ten fanowski dodatek zadziała tylko i wyłącznie ze standardowym kostiumem miłości Geralta. Ubranie z darmowego DLC do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon sprawi, że Yennefer z powrotem będzie miała czarne włosy. Autor nie odniósł się, jak sprawa wygląda z kompatybilnością z innymi modami na zmianę wyglądu, aczkolwiek warto założyć, że i w tym przypadku może być różnie.

Blonde Yennefer możecie pobrać stąd.

Jeśli chcielibyście jeszcze poingerować w wygląd czarodziejki, to świetnym pomysłem byłoby obdarowanie jej uroczą sukienką. Więcej na jej temat możecie przeczytać w tym artykule. Co jak co, ale prezentuje się ona niesamowicie.