Stare petardy to już przeżytek. Bombowy mod do Wiedźmina 3

Brakuje Wam urozmaiceń walki w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon? Tak się składa, że powstała modyfikacja, która dodaje nowe petardy, a także zmienia wygląd tych standardowych.

Za Ard Bombs odpowiada moder o nicku X20T3rMiN4t0R. W swoim dziele zawarł 5 zupełnie nowych bombek. Celowo użyłem tego określenia, bo odświeżonym wyglądem przypominają mi właśnie bombki, którymi przyozdabia się zwykle choinki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie znaczy to, że wyglądają przez to źle, a wręcz przeciwnie. Każdy z tych granatów ma swój indywidualny wygląd, dlatego nie można mówić o jakiejś powtarzalności. Co potrafią takiego te wymyślone przez twórcę?

Salt Bomb – uniemożliwia widmom/wraithom teleportację oraz zadaje im nieco obrażeń.

– uniemożliwia widmom/wraithom teleportację oraz zadaje im nieco obrażeń. Glue Bomb – uniemożliwia latanie potworom o takiej umiejętności. Dodatkowo unieruchamia je na 4 sekundy. Działa także na ludzi.

– uniemożliwia latanie potworom o takiej umiejętności. Dodatkowo unieruchamia je na 4 sekundy. Działa także na ludzi. Fungi Bomb – Zadaje obrażenia od trucizny i nakłada panikę. Działa przez 4 sekundy.

– Zadaje obrażenia od trucizny i nakłada panikę. Działa przez 4 sekundy. Shrapnel Bomb – Zadaje obrażenia fizyczne i srebrne przy uderzeniu oraz nakłada efekt krwawienia i oszołomienia przez 4 sekundy.

– Zadaje obrażenia fizyczne i srebrne przy uderzeniu oraz nakłada efekt krwawienia i oszołomienia przez 4 sekundy. Virus Bomb – Wysysa żywotność przez 4 sekundy i zmniejsza wytrzymałość o 40%, a także blokuje regenerację przez tyle samo czasu. Nie działa na upiorów.

Powyższe opisy należą do podstawowych wariantów nowych petard. Każda z nich posiada 3 poziomy i z kolejnymi stają się silniejsze. Receptury na te cudeńka można znaleźć w kilku lokacjach w Wiedźmin 3: Dziki Gon, między innymi u Keiry Metz.

Ard Bombs możecie obrać stąd, a spolszczenie do tej modyfikacji z tego miejsca.

Być może właśnie sporo z Was zawędruje właśnie do Keiry w celu zakupu wymienionych przedmiotów. Może by tak ją obdarzyć w ramach prezentu elegancką suknią? Możecie to zrobić dzięki innej modyfikacji, którą niedawno opisywałem w tym artykule.