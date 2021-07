Czas posprzątać w Kaer Morhen. Z pomocą przyjdzie Ci mod do Wiedźmin 3

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Powstała modyfikacja do Wiedźmin 3: Dziki Gon, która pozwoli odblokować zablokowaną ścieżkę w Kaer Morhen po jednej z największych bitew w grze lub po uruchomieniu Nowej Gry Plus.

Społeczność modderska kolejny raz przychodzi ze zbawieniem. Niekoniecznie zawsze zachowanie immersji musi być dla graczy wygodnym rozwiązaniem i tak jest w tym przypadku. Oto mod, który odgruzuje Kaer Morhen po pewnych wydarzeniach w grze. Mam na uwadze to, że wielu naszych czytelników mogło nie przejść jeszcze trzeciego Wiedźmina, dlatego pozwolę sobie pominąć szczegóły tego wątku fabularnego.

Sprawa dotyczy głównie pewnego, konkretnego przejścia do zbrojowni, które możecie zobaczyć poniżej. Scoutbr0, autor modyfikacji zadbał nawet o dobre oświetlenie, którego również brakowało. To właśnie od niej jesteśmy odcięci z powodu zawalonego gruzu w związku ze wspomnianą bitwą. Warto wspomnieć, że natraficie na zawalone schody też w przypadku rozpoczęcia Nowej Gry Plus, dlatego i z tego powodu rozważcie instalację.

Kaer Morhen Armory Rubble Removed możecie pobrać stąd.

Moim zdaniem tego typu drobniejsze fanowskie dodatki do Wiedźmin 3: Dziki Gon też są ważne. Czasem takie drobnostki, jak to zawalone przejście, mogą niektórych po prostu irytować. Podobnie może być z żonglowaniem głowami naszych ofiar, aby w danym momencie mieć konkretny buff wyekwipowany na Geralcie. Na szczęście powstał mod, który i temu zaradzi. Więcej o nim możecie przeczytać tutaj.