Koniec ze słabą Ciri. Jest mod do Wiedźmina 3, który zrobi z niej Rambo

Wielu graczy może mieć problemy z fragmentami rozgrywki w Wiedźmin 3: Dziki Gon, kiedy to wcielamy się w białowłosą kompankę Geralta. Na szczęście powstała modyfikacja, która powinna ułatwić życie graczom podczas grania jako Ciri.

W ostatnim czasie niezwykle popularne wśród społeczności NexusMods są fanowskie rozszerzenia, które lekko modyfikują walkę w trzecim Wiedźminie. Jak widać, gracze chcą eksperymentować lub ułatwiać sobie i ten aspekty gry. W związku z tym przychodzimy do Was dzisiaj z Ciri Better Damage, które powinno pomóc Wam przy części potyczek.

Wspomniana modyfikacja zwiększa znacznie statystyki przybranej córki Geralta, dzięki czemu jej fragmenty rozgrywki nie powinny już stanowić dla niektórych takiego wyzwania. Co ciekawe, autor modyfikacji david2901 podjął się również osobnego balansu dla trybu New Game +, aby i wtedy nie było za ciężko. On sam twierdzi mimo to, że Wiedźmin 3 pozostaje wtedy wyzwaniem.

Tak prezentuje się wzrost obrażeń Ciri po instalacji moda:

Nowe statystyki podczas zwykłej gry

+25% szansy na obrażenia krytyczne

+50% więcej obrażeń krytycznych

+25% szansy na zamrożenie

+25% szansy na wytrącenie z równowagi

+25% szansy na krwawienie

Nowe statystyki podczas New Game +

+57% podstawowych obrażeń

+400 penetracji pancerza

+25% szansy na obrażenia krytyczne

+50% więcej obrażeń krytycznych

+25% szansy na zamrożenie

+25% szansy na wytrącenie z równowagi

+25% szansy na krwawienie

Modyfikację Ciri Better Damage możecie pobrać stąd.

Na pewno warto zainteresować się także innymi modyfikacjami autora. Ostatnio pisaliśmy dla Was o Geralt Brutal Fists, które w podobny sposób manipuluje mocą Rzeźnika z Blaviken. Zachęcamy do sprawdzenia tego oraz pozostałych modyfikacji tego twórcy, ponieważ powinny znaleźć Wasze zainteresowanie.