Ubisoft opublikował nowe treści z Watch Dogs Legion. Poznaliśmy wygląd menu, a dodatkowo zaprezentowano świeży gameplay z samej gry.

O Watch Dogs Legion wiemy już praktycznie wszystko. Znamy wymagania systemowe, szczegóły mechanik gry, a nawet możliwe do skonfigurowania opcje. Tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej mniejszych ciekawostek i nowych materiałów o grze.

Na forum Reddit opublikowano nagranie z menu głównego gry, które prezentuje się dość prosto. Widać na nim też sekcję zapowiedzianego przed chwilą Ubisoft Connect.

Dodatkowo otrzymaliśmy też bardziej konkretny materiał z samej gry. The Rebel’s Guide to the Resistance pokazuje ogrom gadżetów, w jakie będziemy mogli wyposażyć naszych bohaterów.

Do dyspozycji gracza oddano masę broni, granatów, kompaktowych robotów i… drona zdolnego unieść człowieka. Fani różnorodnych arsenałów zdecydowanie będą mieli czym się bawić.

Przy okazji na powyższym materiale można ujrzeć liczne możliwości interakcji z mieszkańcami miasta. Na sianiu chaosu i eliminacji służb mundurowych zdecydowanie się nie skończy.

Londyn sprawia wrażenia spójnego i – co najważniejsze – żyjącego miasta. Każdy przechodzień ma znaczenie dla rozgrywki i każdego z mieszkańców wirtualnej stolicy Anglii możemy zarekrutować do hakerskiej organizacji.

Legion ukaże się na rynku 29 października. Produkcja będzie dostępna PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.