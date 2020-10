Ubisoft zaprezentował możliwe do zmiany ustawienia graficzne Watch Dogs Legion. Gra otrzyma szerokie spektrum modyfikacji oprawy.

Oprawa audiowizualna to bardzo istotny element każdej produkcji i nieco dziwić może fakt, że wielu deweloperów nie pozwala graczom pecetowym na zaawansowane modyfikacje grafiki w menu. Ubisoft na szczęście rozumie to, jak ważne jest dostosowanie wizualiów do własnych preferencji i sprzętu.

Watch Dogs Legion otrzyma zaawansowane menu dostosowywania ustawień. Twórcy pokusili się nie tylko o podstawowe suwaki do zmiany jakości, ale też bardziej rozbudowane opcje.

Gracze mogą chociażby kontrolować jakość refleksji świetlnych, w tym tych korzystających z ray-tracingu. Dalej mamy między innymi ustawienia geometrii, cieniowania, antyaliasingu i jakości tekstur.

Ponadto gra wspiera zarówno DirectX 11 jak i 12. Znalazło się również miejsce dla technologii DLSS 2.0 dostarczanej przed firmę NVIDIA. Dodatkowo będziemy mogli oczywiście zadecydować o ograniczeniu klatek i dostosować grę do wartości odświeżania naszego monitora.

Galerię dostępnych w grze ustawień możecie zobaczyć poniżej. Zdecydowanie jest w czym wybierać!

Watch Dogs Legion zadebiutuje na rynku 29 października. Produkcja będzie dostępna PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Dodatkowo obsłuży wsteczną kompatybilność

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.