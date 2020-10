Pora pożegnać się z aplikacją Uplay. Ubisoft Connect to nowa, ulepszona platforma od francuskich deweloperów. Zobaczcie, co się zmieni.

Nie tak dawno temu EA zapowiedziało, że zamierza całkowicie zrezygnować z Origin i zastąpić go zupełnie nową aplikacją. Okazuje się, że to nie jedyny wydawca, który zrezygnuje z dotychczasowego rozwiązania.

Ubisoft zaprezentował właśnie następcę Uplay. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź Ubisoft Connect.

Po pierwsze, najbardziej zauważalną zmianą jest całkowita aktualizacja interfejsu użytkownika. Ubi postawiło na kafelkowy design, który jest prostszy i przy okazji bardziej przejrzysty.

Uplay bywał momentami nieczytelny i sprawiał użytkownikom kilka problemów w kwestii działania. Nowa wersja aplikacji zdaje się eliminować niektóre z nich, ale o tym przekonamy się w dniu jej wydania, czyli 29 października.

Interfejs doczekał się zmiany na lepsze

Po drugie, Ubisoft Connect wesprze funkcję cross-save. Oznacza to, że jeśli kupimy grę na dwie różne platformy, to będziemy mogli swobodnie przenosić między nimi zapisane stany gry.

Dodatkowo poprawiono wirtualnego doradcę, który został przemianowany na Smart Intel. Nie była to specjalnie popularna funkcja, ale miło, że doczeka się usprawnienia.

Jeśli więc nie przepadaliście za Uplay, to teraz będziecie mogli dać mu drugą szansę. Wiele wskazuje na to, że Ubi Connect poprawi wiele błędów poprzednika, jednak z osądami wstrzymajmy się do premiery nowej platformy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.