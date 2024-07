Warhammer 40K: Space Marine 2 już na torrentach. Gra wyciekła dwa miesiące przed premierą

Dla deweloperów z Saber Interactive to niezwykle smutne wieści. Warhammer 40K: Space Marine 2 znalazło się na torrentach. Na dwa miesiące przed premierą.

To bardzo duży cios dla twórców, gdy ich gra trafi na torrenty, ale jeszcze większy, gdy mówimy o dostępności jeszcze przed oficjalną premierą. Na dwa miesiące przed debiutem, Space Marine 2 jest już w rękach piratów.

Warhammer 40K: Space Marine 2 na torrentach

Niedawno filmy z rozgrywki Space Marine 2 zapowiadają naprawdę solidną grę, szczególnie dla fanów pierwszej części i strzelanek w stylu Gears of War. Produkcja postępuje do przodu, a gracze chętni na nową przygodę powinni móc zapoznać się z nią pod konie września. Problem w tym, że niektórzy już to zrobili.

Jak w sieci zauważyli gracze, na torrentach pojawiła się grywalna wersja Warhammer 40K: Space Marine 2. Nie wiemy, skąd piraci weszli w posiadanie plików, ale faktycznie udało im się udostępnić grę nielegalnie, i to jeszcze na dwa miesiące przed planowaną premierą. Co bardziej zaskakuje, to fakt, iż tytuł jest niemal ukończony.

Piracka kopia Space Marine 2 ma rzekomo pozwalać na pełne przejście gry od początku do końca. Miejscami jednak można znaleźć zastępcze assety i inne niedokończone sekcje. Nie wiemy, jak długo liczy sobie ten build, ale musi być stosunkowo świeży. Co więcej, istnieje nawet możliwość rozgrywki w kooperacji.

Ostrzegamy więc, że piraci mogli rzucić się na udostępnione przedwcześnie pliki. W sieci pojawia się coraz więcej spoilerów z gry, w tym informacje związane bezpośrednio z końcówką przygody. Dlatego też przestrzegamy, aby raczej nie wczytywać się w kolejne dyskusje na temat produkcji – na Reddicie, Twitterze czy innych social mediach.

Space Marine 2 ma zadebiutować 9 września 2024 roku na PC, Xbox Series X/S oraz PS5.

Źródło: VGC