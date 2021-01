W które gry na PS5 warto zagrać?

Polska premiera PlayStation 5 miała miejsce 19 listopada 2020 roku, ale już teraz można znaleźć wiele gier wydanych lub zoptymalizowanych pod nowy sprzęt od Sony. Nie każda z nich jest jednak warta czasu i pieniędzy graczy, dlatego przed zakupem warto sprawdzić, które gry na PS 5 mają najlepsze oceny.

Nowa część Assassin’s Creed Marvel’s Spider-Man Miles Morales Gra dla miłośników sportu – Fifa 21 Przygody płatnego zabójcy: Hitman 3

W wybraniu gier, w które z przyjemnością będziesz chciał grać na nowej konsoli, pomoże ci niniejszy poradnik. Zebrano w nim te tytuły, które od ręki można zamówić przez internet. Biorąc pod uwagę ceny gier na nową generację konsol, warto zapoznać się z polecanymi propozycjami, aby uniknąć nietrafionych zakupów. Polecane gry dostępne są w kategorii gry na PS5/gry na Playstation 5 na popularnej platformie sprzedażowej.

Nowa część Assassin’s Creed

Fanów serii Assassin’s Creed nie trzeba specjalnie zachęcać, aby sięgnęli po najnowszą odsłonę. Podtytuł nowe części to Valhalla, co od razu zdradza, w jakich klimatach będzie przebiegała rozrywka. Na graczy czeka otwarty świat z wieloma misjami pobocznymi, wciągająca fabułą nawiązująca do tradycji wikingów oraz dziesiątki godzin zabawy. Gracze korzystający z PS 5 mogą cieszyć się krótkimi czasami ładowania oraz jeszcze lepszą grafiką.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Kontynuacja przygód Spider-Mana to pozycja obowiązkowa dla właścicieli konsol Sony. Gra zachwyca grafiką i dużym poziomem grywalności. Nawet zwykłe podróżowanie po mieście daje wiele radości ze względu na świetnie zaprojektowany system korzystania z pajęczej sieci. Tytuł zachwycał już na PlayStation z poprzedniej generacji konsol, ale dopiero PS 5 pozwala w pełni zanurzyć się w komiksowy Nowy Jork. Osoby, które znają jedynie tradycyjną wersję Spider-Mana, mogą być zaskoczone niektórymi rozwiązaniami fabularnymi, jednak pomimo odejścia od klasyki jest to jedna z najlepszych gier, jakie dotychczas wyszły na PlayStation 5. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem komiksów Marvela, od tej gry nie będziesz mógł się oderwać. Główny wątek nie jest długi, ale dzięki licznym misjom pobocznym jest to tytuł na kilkadziesiąt godzin. Warto również wspomnieć o możliwości odkrywania nowych strojów, umiejętności oraz gadżetów, co znacznie wydłuża zabawę.

Gra dla miłośników sportu – Fifa 21

Każda odsłona serii Fifa z miejsca staje się bestsellerem. Dotyczy to jednak wyłącznie fanów serii, ponieważ jeżeli ktoś do tej pory nie przekonał się do grania w piłkę nożną na konsoli, to nowa część raczej tego nie zmieni. Jeżeli jednak lubiłeś spędzać czas przy wcześniejszych grach z serii Fifa, nowa część na pewno przypadnie ci do gustu. Ulepszona mechanika, poprawiona grafika, zaktualizowane składy – gra oferuje dokładnie to, czego oczekują gracze.

Przygody płatnego zabójcy: Hitman 3

Trzecia część nowej serii Hitman to jedyna gra w tym zestawieniu, która nie miała jeszcze swojej premiery. Jednocześnie udostępnione do tej pory informacje oraz wysoka jakość dwóch poprzednich części pozwalają mieć nadzieję, że studio odpowiedzialne za stworzenie Hitman 3 utrzyma ten sam poziom. Dzięki możliwościom konsoli PlayStation 5 wcielenie się w płatnego zabójcę dostarczy jeszcze większych emocji. Nowoczesna grafika, możliwość przechodzenia misji na wiele różnych sposobów oraz dowolność w planowaniu rozgrywki to największe atuty nadchodzącego Hitmana.

Powyższa lista nie zawiera oczywiście wszystkich gier, w które warto zagrać na sprzęcie nowej generacji. Są to jednak pozycje zdecydowanie warte swojej ceny.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.