Kosmiczni piraci zamiast nowego Half-Life’a i Counter Strike’a? Wyciekły szkice anulowanego projektu

Valve 9 lat temu pracowało nad grą z kosmicznymi piratami. Do sieci przedostały się szkice artystyczne, które przedstawiają zamysł twórców.

Szkice wyciekły za pośrednictwem Obscure Game Aesthetics na Twitterze i pokazują cztery grafiki koncepcyjne. W zasadzie każda z nich mogłaby być tematem innej gry, bo przedstawiają zróżnicowane podejście do świata. W jednym widzimy statek powietrzny przemierzający gęstą zabudową futurystycznego miasta. Na drugim metropolię, ale z nieco innego ujęcia, niemniej w odmiennym stylu.

Trzeci obrazek przedstawia prawdopodobnie fabryczną dzielnicę miasta, a czwarty z kolei pustynię. Wszystkie te szkice łączy jedno. Były one częścią anulowanego w 2012 roku projektu gry o nazwie Stars of Blood. Produkcja miała opowiadać o kosmicznych piratach, ale niestety więcej na jej temat nie wiemy. Szybko bowiem projekt zakopano do futurystycznego piachu.

Zapewne wielu fanów Valve może żałować, że Stars of Blood nie udało się stworzyć. Valve do dzisiaj znany jest przede wszystkim ze znakomitej gry Half-Life wydanej w 1998 roku, Counter Strike’a, który pojawił się dwa lata później, a następnie platformy dystrybucji cyfrowej gier jaką jest Steam. Tak naprawdę od tego czasu producent nie uraczył graczy tak przełomowymi grami jak dwa wymienione tytuły. Valve skupiło się na odcinaniu kuponów od CS-a i Steama, co jednak z biznesowego punktu widzenia nie powinno dziwić.

Natomiast z drugiej strony, skoro producent był w stanie wyprodukować lata temu tak dobre gry, wielu ma na pewno nadzieję, że jeszcze czymś zaskoczy.