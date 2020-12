Sony planuje stworzyć filmy na podstawie głośnych gier

Japońska firma Sony, zapowiada, że powstaną filmy i seriale na podstawie znanych gier.

CEO Sony Pictures, Tony Vinciquerra poinformował, iż studio planuje wypuścić trzy filmy i aż siedem seriali w oparciu o swoje IP. Możemy się więc spodziewać ekranizacji Days Gone czy Horizon: Zero Dawn. Póki co nie zostały podane żadne szczegóły, proces realizacji planu jest bowiem na bardzo wczesnym etapie.

Prezes zwrócił również uwagę na program One Sony. Ma on ingerować wszelkie działania podejmowane przez producenta elektroniki użytkowej.

Warto przypomnieć, że film Uncharted jest już w fazie produkcji. Nad ekranizacją pracuje reżyser Ruben Fleischer, znany z takich pozycji jak: Venom, Zombieland czy Santa Clarita Diet. Miejmy nadzieję, że uda mu się przenieść klimat znany z kultowej serii gier do kin. Na ekranie mamy zobaczyć takie sławy jak: Antonio Banderas, Tati Gabrielle czy Sophia Ali. Premiera została zapowiedziana na dzień 16 lipca przyszłego roku

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.