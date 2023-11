Kolejne złe wieści ze świata branży gier, ponownie z firmy Ubisoft. Niedawno poinformowano o zwolnieniu aż 124 osób ze studiów w Kanadzie i globalnych zespołów IT. Choć sytuacja firmy jest nieciekawa, to nie jedyny przypadek zwolnień w branży gier wideo. Czy taka sytuacja odbije się na jakości nadchodzących produktów Ubi? Przed nami jest przecież kilka premier.

Ubisoft zwalnia sporo osób

Poszukiwanie zmian i sposobów na optymalizację pracy, reorganizacja, zmiana sposobu zarządzania i wdrożenie w życie konkretnych decyzji. Brzmi jak PR-owy tekst, za którym kryje się coś zgoła odmiennego? W gruncie rzeczy tak. Tymi słowami ostatnią decyzję firmy tłumaczył Ubisoft w oficjalnym oświadczeniu. Decyzję, która oznacza zwolnienie 124 osób z zespołów deweloperskich i IT na całym świecie.

W tym kontekście ogłosiliśmy dzisiaj, że reorganizujemy ogólne i administracyjne funkcje naszych kanadyjskich studiów oraz zmniejszamy zatrudnienie w Hybride (nasze studio VFX z siedzibą w Montrealu) oraz w naszym globalnym zespole IT, co łącznie wpływa na 124 stanowiska. Oświadczenie Ubisoft

Co istotne, to nie wszystkie zwolnienia, jakie miały miejsce w firmie w ostatnim czasie. Zmniejszono również liczebność zespołów pracujących nad markami Assassin’s Creed oraz Far Cry. To martwi, tym bardziej że przecież w przyszłym roku wyjdzie nowa odsłona cyklu o ukrytych zabójcach. Czy takie działania mogą wpłynąć negatywnie na proces tworzenia gry? Tak, choć nie muszą.

Decyzje o restrukturyzacji wiążą się z planami przedstawionymi na początku roku. Ubi chce w ciągu 2 lat obciąć koszta o około 200 milionów dolarów. Nie jest to jedyny producent, który zwalnia. Część stanowisk opuszczono też m.in. w Sony, Xbox, BioWare czy rodzimym CD Projekt.