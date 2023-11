Jak wyjawił Tom Henderson na łamach Insider Gaming, w Assassin’s Creed Red zagramy dwiema postaciami głównymi. Jedną z nich jest czarnoskóry samuraj, który przybył do Japonii z Afryki, drugą postać stanowi kobieta. Okazuje się, że prawdziwe były dotychczasowe plotki o cechach głównych bohaterów i ich motywacji. Co ciekawe, rzeczony samuraj będzie wzorowany na historycznej postaci.

Assassin’s Creed Red i dwójka bohaterów

Nie tak dawno pisaliśmy o plotkach, jakoby w Assassin’s Creed Red występować miała dwójka głównych bohaterów. Okazuje się, że nadchodząca odsłona serii faktycznie pozwoli wcielić się w dwie postaci, z czego jedną będzie kobieta (o ciekawej motywacji zemsty), a druga to czarnoskóry samuraj. Ta ostatnia postać budzi szczególne emocje — głównie dlatego, że będzie wzorowana na historycznej osobie imieniem Yasuke.

To interesujące choćby dlatego, że Yasuke w Assassin’s Creed będzie pierwszym bohaterem serii faktycznie umocowanym w historycznych realiach. Do tej pory graliśmy bohaterami fikcyjnymi w mniej lub bardziej historycznych realiach, ale w tym wypadku będzie nieco inaczej. Sama historia bohatera, w tym jego geneza będą jednak dziełem scenarzystów. W grze to niewolnik, który podróżował na statku, gdy ten został zaatakowany. Trafił do Japonii, gdzie rozpoczął żywot samuraja po odpowiednim treningu.

A co z kobietą? To Naoe Fujibayashi, która jest córką Fujibayashi Nagato – również postaci historycznej. Co ciekawe, Naoe i Yasuke mają początkowo być wrogami, aby wraz z postępem historii sprzymierzyć się i tworzyć asasyński duet.

Nie będzie to pierwszy raz, gdy seria zaoferuje nam więcej niż jednego grywalnego bohatera. Pozostaje trzymać kciuki za przygotowanie godnej kontynuacji tej popularnej serii. Miejscówka, jaką jest Japonia, wszak na to zasługuje!