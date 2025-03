Tygodniowa wyprzedaż Steam. Taniej do -90%

W internetowym sklepie Steam trwa aktualnie wyprzedaż z okazji nowego tygodnia (i zarazem z okazji środku tygodnia). W ramach promocji przeceniono m.in. Hunt: Showdown 1896, gry z serii Crisis, LEGO Horizon Adventures, Conan Exiles czy także Stellaris. I wiele, wiele więcej.

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

W co warto zagrać?

Z powyższego zestawienia warto, poza oczywistymi tytułami, zerknąć na pewno na Conan Exiles. To sieciowa gra survivalowa osadzona w brutalnym świecie tytułowego Conana Barbarzyńcy. Musimy w nim walczyć o przetrwanie, eksplorować rozległe tereny, czy też budować własne osady. Rozpoczynasz jako skazaniec uratowany przez samego Conana i rzucony w niebezpieczne pustkowia, gdzie musisz zdobywać pożywienie, odpierać ataki dzikich bestii, a także dostosowywać się do pogody.

Mutant Year Zero: Road to Eden to taktyczna gra przygodowa, która łączy strategiczną walkę turową, inspirowaną serią XCOM, z mechaniką skradania się w czasie rzeczywistym oraz eksploracją postapokaliptycznego świata. Akcja gry toczy się po zagładzie ludzkości – w rzeczywistości, gdzie natura odzyskała kontrolę, a pośród ruin cywilizacji przetrwały jedynie mutanty – zarówno humanoidalne, jak i zwierzęce. Kierujemy drużyną unikalnych postaci, takich jak kaczor Dux czy też dzik Bormin. Każda posiada wyjątkowe umiejętności oraz osobowość. Gra oferuje szeroki wybór broni, pancerzy, jak również ulepszeń.

No i na końcu mamy Stellaris. Jest to sporych rozmiarów gra strategiczna w klimatach science fiction od studia Paradox Development Studios. Produkcja kładzie nacisk przede wszystkim na eksplorację, a zadaniem gracza jest stworzenie potężnego imperium. W grze toczy się nieskończony cykl wojen, dyplomacji, podejrzeń i sojuszy, a same planety są generowane losowo.

Źródło: Steam