Ubisoft dziękuje graczom za bardzo pozytywne recenzje Assassin’s Creed: Shadows

Najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed sprawiła, że Ubiosft pije szampana praktycznie od samej premiery. Produkcja świetnie radzi sobie przede wszystkim na platformie Steam, gdzie zdetronizowała już Assassin’s Creed: Odyssey. Ponadto, w nieco mniej niż 24 godziny od premiery przyciągnęła do siebie ponad milion graczy, a w trzy dni zmieniło się to w dwa miliony. Teraz twórcy postanowili za to wszystko podziękować.

Ubisoft dziękuje za wsparcie graczy Assassin’s Creed: Shadows

Na platformie Steam tytuł posiada ponad 9 tysięcy recenzji. 81% z tych ocen to opinie pozytywne. Twórcy z Ubisoft Quebec podziękowali społeczności za ciepłe przyjęcie i wsparcie, które – jak podkreślili – było dla nich niezwykle wzruszające. Zespół zwrócił uwagę na popularny wątek na Reddit, który zdobył ponad 2,5 tys. pozytywnych głosów i zawierał podziękowania dla twórców za stworzenie tak dopracowanej produkcji.

W ten weekend wielu z nas w zespole deweloperskim spędziło czas czytając wasze reakcje na subreddicie Assassin’s Creed – i chcemy wam podziękować. Ogromna ilość miłości i pozytywnego nastawienia, które otrzymaliśmy, była niesamowicie wzruszająca. (…) Widząc wasze podekscytowanie, przemyślane reakcje i radość, wiele dla nas znaczy. Po latach ciężkiej pracy nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż obserwowanie, jak społeczność łączy się z tym, co stworzyliśmy. (…) Dziękujemy za bycie częścią tej podróży razem z nami. To dopiero początek dla Shadows i jesteśmy podekscytowani, widząc, jak gra ewoluuje u naszego boku.

Twórcy podkreślili również, że aktywnie śledzą komentarze graczy i będą dalej udoskonalać Shadows poprzez przyszłe aktualizacje oraz rozszerzenia. Pierwsze z nich trafi bezpłatnie do osób, które zamówiły grę w przedsprzedaży. Nie wiemy dokładnie, co oznaczają słowa to dopiero początek, ale biorąc pod uwagę rozwój ostatnich odsłon cyklu, Shadows będzie otrzymywać nową zawartość przez długi czas.

Przypomnijmy, że AC: Shadows jest dostępne na PC, a także na konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S.

