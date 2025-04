Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Same perełki w niższych cenach

Jak zwykle, wczoraj wieczorem rozpoczęła się tygodniowa wyprzedaż na platformie Steam. Po raz kolejny przeceniono sporo najróżniejszych tytułów. Wśród produkcji dostępnych w niższych cenach znajdziemy chociażby The Outlast Trials, Returnal, Control w wersji Ultimate Edition, SOMA, czy też theHunter: Call of the Wild. Poniżej możecie oczywiście znaleźć listę wybranych przez nas ofert.

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

W co warto zagrać?

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić grę Amnesia: The Bunker, czyli czwartą odsłonę kultowej serii pierwszoosobowych survival horrorów. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Frictional Games. Główny bohater to francuski żołnierz Henri Clement, który trafia do bunkra z czasów I wojny światowej. Tenże bunkier jest jednak zamieszkiwany przez różne monstra, w tym jedno, które przypomina Obcego. Warto też dodać, że The Bunker oferuje nowość w cyklu, którą jest broń palna w postaci rewolweru.

Jeżeli natomiast wolicie bardziej humorystyczne klimaty, polecamy Golf With Your Friends. Jest to bowiem symulator minigolfa, który pozwala na zabawę w trybie wieloosobowym dla maksymalnie 12 graczy. Zasady są proste: wybieramy lokację, a następnie staramy się trafić piłeczką do celu. W grze pojawiają się jednak elementy, które nie są szczególnie realistyczne, jak chociażby możliwość unieruchomienia piłeczki w miodzie, czy dosłowne wbicie kija w mrowisko, aby uprzykrzyć życie znajomym.

Źródło: Steam