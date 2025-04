Powrót kultowego looter shootera po 4 latach. Gra znów jest dostępna za darmo

Świetne wieści dla fanów strzelanek! Fawkes Games dotrzymało obietnicy, dzięki czemu cztery lata po zamknięciu serwerów, darmowe MMO w stylu looter shooter pod tytułem Defiance powróciło. Gra jest ponownie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, aczkolwiek na ten moment tylko na jednej platformie.

Defiance powraca cztery lata po zamknięciu serwerów

Fawkes Games jeszcze w marcu informowało, że przejęło prawa do tytułu. Niektórzy z Was mogą go znać głównie za sprawą tego, iż mocno oberwał w recenzjach branżowych krytyków. Inaczej jednak miała się sytuacja ze społecznością graczy, którzy w dużej mierze ciepło przyjęli produkcję. Teraz mogą do niej powrócić – produkcja jest dostępna do pobrania na oficjalnej stronie Fawkes Games.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to powrót do wersji z 2013 roku, która została wzbogacona o wszystkie aktualizacje, jakie wyszły od premiery. Odświeżona wersja, 2050, pozostaje niedostępna.

Jeśli chodzi o samą produkcję, łączy ona elementy strzelaniny trzecioosobowej z otwartym światem i systemem lootowania. Akcja toczy się w postapokaliptycznej rzeczywistości, gdzie gracze muszą ze sobą współpracować, aby zwalczać obce formy życia i konkurować w trybach PvP. Oryginalnie tytuł miał być multiplatformowym projektem związanym z serialem. Jednakże po bankructwie studia Trion Worlds w 2021 roku zdecydowano się go porzucić. Nie wiemy, czy gra pojawi się ponownie również na Steam.

