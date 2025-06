Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Setki gier w niższych cenach

Jak zawsze, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam trwa tygodniowa wyprzedaż. Na przecenie znajdziemy setki najróżniejszych produkcji, gdyż wliczają się do nich zarówno te z oferty tygodniowej, jak i śródtygodniowej. Wśród promocji znajdziemy chociażby Kingdom Come: Deliverance II, Timberborn, POSTAL 4: No Regerts, a także gry z serii Total War. Poniżej znajdziecie zestawienie wybranych przez nas ofert. Zainteresowanych pełną listą zapraszamy natomiast pod ten adres. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić Murky Divers, czyli kooperacyjną grę survivalową dla maksymalnie 8 graczy. Zanurzamy się w niej w mroczne głębiny oceanu, a naszym zadaniem jest oczyścić jego dno ze wszelkich dowodów po nieudanych eksperymentach korporacji Pharma Corps. W praktyce oznacza to odnalezienie oraz zutylizowanie ciał w opuszczonych podwodnych laboratoriach. Musimy się jednak śpieszyć, bo nasz koniec równie dobrze może być bardzo podobny.

W międzyczasie serdecznie zapraszamy Was do naszej sekcji w całości poświęconej grom za darmo. Tylko dzisiaj znajdziecie tam już trzy wiadomości, z czego każda prezentuje tytuł, który możecie aktualnie zgarnąć bez żadnych opłat. Mieliśmy surrealistyczną produkcję pod tytułem Dreaming Sarah, czy też Zombie Demolition: Infinite Zombie Shooter, co powinno w szczególności spodobać się fanom trybu Zombie w grach z serii Call of Duty.

Źródło: Steam