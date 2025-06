Lubicie tryb Zombie w Black Ops? Ta nowa darmówka powinna Was ucieszyć

Nowa gra za darmo zadebiutowała na Steam i od razu powinna spodobać się fanom trybów Zombie z serii Call of Duty. Jakość może inna, ale pomysły tożsame.

Steam znów serwuje graczom coś za darmo. Tym razem to krwawa strzelanka z mechaniką roguelite i trybem współpracy do czterech osób. Zombie Demolition: Infinite Zombie Shooter może nie ma oscarowego scenariusza, ale nadrabia prostotą i solidną porcją masakry.

FPS jako gra za darmo, w którym wszystko masz od razu

Już na start dostajesz dostęp do całej zawartości. Żadnych blokad, żadnego grindu, żadnych mikrotransakcji. Po prostu wybierasz broń, mapę, tryb i wchodzisz w sam środek apokalipsy. A wybierać jest z czego, bo gra oferuje 9 map (po 3 na każdy tryb) i aż 17 różnych narzędzi zagłady. Do tego trzy tryby: Free Roam, czyli klasyczne przetrwanie w otwartym terenie, Trapped, gdzie walczysz w ciasnych przestrzeniach, oraz Wave Mode inspirowany kultowymi zombie z Call of Duty.

Podczas gry rozwijasz swoje bronie. Każdorazowe awansowanie pozwala ci losowo zwiększyć statystyki jak szybkostrzelność, obrażenia i inne. I to właśnie ten element roguelite sprawia, że każda sesja wygląda inaczej. Czasem dostajesz karabin jak laser, innym razem zrobisz z pistoletu miniaturową wyrzutnię.

Gra pozwala też na wspólną zabawę. Możesz odpalić kooperację lokalnie przez LAN albo online przez Steama. Do tego dochodzą rankingi, czat w grze i opcje hostowania sesji, więc zabawa w gronie znajomych jest jak najbardziej wskazana.

Nie ma co się oszukiwać – Zombie Demolition: Infinite Zombie Shooter nie zrewolucjonizuje gatunku. Ale jako darmowa strzelanka, w której możesz rozwałkować hordy nieumarłych solo lub z ekipą, robi robotę. Jeśli lubisz akcję w stylu: „weź broń i przeżyj”, nie zaszkodzi sprawdzić.

Źródło: Steam