Limitowana gra za darmo. Lepiej się pospieszyć z odebraniem

Wpadła kolejna gra za darmo, surrealistyczna przygodówka Dreaming Sarah do odebrania na PC! Tym razem czas na podróż po psychodelicznym świecie snu.

W serwisie IndieGala pojawiła się kolejna darmowa gra do przypisania na stałe do konta. Tym razem padło na Dreaming Sarah – nietypową, nastrojową platformówkę z elementami przygodowymi i zagadkami. Jeśli lubisz klimaty jak z japońskiego Yume Nikki, to może być coś w sam raz dla ciebie.

Surrealistyczna gra za darmo

W grze wcielasz się w Sarah, dziewczynę, która po wypadku zapadła w śpiączkę. Wszystko, co widzimy i robimy, dzieje się w jej umyśle. To nie klasyczna przygodówka z prostą fabułą. Dreaming Sarah oferuje raczej swobodną eksplorację dziwacznego, onirycznego świata pełnego zagadek, nietypowych postaci i tajemniczych przedmiotów.

Rozgrywka opiera się na szukaniu przedmiotów, które wpływają na mechanikę (jak parasolka do szybowania, naszyjnik zamieniający w rybę czy lupa do zmiany rozmiaru), rozwiązywaniu łamigłówek oraz powracaniu do poprzednich lokacji, w których, po zebraniu nowych mocy, można odkryć więcej niż za pierwszym razem.

Całość oferuje kilka zakończeń, zależnych od tego, jak dokładnie poznasz świat gry i co uda ci się odkryć. Klimatyczna grafika i surrealistyczna atmosfera przypominają nieco klasyczne RPG Makery i eksperymentalne gry z lat 2000. Warto zaznaczyć, że na Steam gra ta cieszy się “bardzo pozytywnymi” opiniami.

Źródło: IndieGala