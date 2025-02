Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Ponad 1000 tanich gier na PC z rabatami do 90%

Informowaliśmy Was już o tym, że aktualnie w sklepie Steam trwa Festiwal Next, czyli znane wszystkim doskonale święto wersji demonstracyjnych nadchodzących gier. To jednak nie wszystko, ponieważ w międzyczasie możecie również przyjrzeć się tygodniowej wyprzedaży, w której ramach przeceniono ponad 1000 gier. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak Phasmophobia, Stray, Outer Wilds, Ready or Not, Wayfinder czy też ULTRAKILL. Poniżej znajdziecie oczywiście listę z wybranymi przez nas ofertami.

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Zainteresowanych pełną ofertą tygodniowej wyprzedaży zapraszamy pod ten adres.

Źródło: Steam