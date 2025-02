Setki gier do sprawdzenia za darmo, w tym wiele oczekiwanych premier. Steam Next Fest 2025 wystartowało

Steam Next Fest 2025 oficjalnie uznajemy za rozpoczęte, co daje graczom możliwość sprawdzenia wielu zmierzających do nich gier za darmo!

Pisaliśmy już o tym, że wszyscy mogą za darmo sprawdzić Gothic Remake, jedną z największych gier RPG zmierzających do nas (miejmy nadzieję) w tym roku. Warto pamiętać, że to jedynie wierzchołek góry lodowej! Steam Next Fest 2025 oferuje dostęp do setek wersji demonstracyjnych! Sprawdzicie za darmo potencjalne hity i wiele ciekawych gier, o których mogliście wcześniej nie słyszeć!

Aby łatwiej przeglądało Wam się katalog tytułów, wybraliśmy 10 dem, które po prostu trzeba ograć. To wersje demonstracyjne oczekiwanych lub po prostu naprawdę dobrze zapowiadających się tytułów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu przejrzeć bogaty katalog wydarzenia. Zrobicie to w tym miejscu.

Najciekawsze dema na Steam Next Fest 2025:

Tak naprawdę to tylko kilka pozycji z naprawdę wielu wartych uwagi. Na szczególną uwagę i tak zasługuje demo zmierzającego do nas remake’u kultowego Gothica, a także nieźle zapowiadające się Dune Awakening. The First Berserker: Khazan może okazać się czarnym koniem tego roku, a growa Gra o Tron to pełnoprawne RPG! Jest też polecane przez samego Kena Levine Twisted Tower wzorowane na serii BioShock czy ambitny mod do DOOM-a przeniesiony na pełną grę, Total Chaos. Słowem – wiele dobrego.

Niestety, są też gorzkie wieści. Tym razem Valve nie zaoferowało graczom możliwości zgarnięcia darmowych dodatków do profilu. Musicie więc obejść się smakiem, bo nie ma co liczyć na animowane awatary, ramki i tak dalej. No trudno.

Źródło: Steam