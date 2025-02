Popularna darmowa gra zostaje zamknięta. Znamy datę wyłączenia serwerów

Dauntless oryginalnie zadebiutowało w 2019 roku, w wersji na PC zaledwie 6 miesięcy przed premierą Monster Hunter: World Capcomu. Gra ta była szczególnie popularna właśnie na komputerach osobistych. Przed premiera mówiono, że to „prawdziwy rywal Monster Hunter” czy „pierwsza gra w stylu MH na PC”. Dodając do tego fakt, że produkcja od zawsze była darmowa, można nawet mówić o hicie.

Baza graczy może i nie była nigdy szczególnie imponująca, ale regularnie rosła, a tytuł dostawał nowe aktualizacje. Do czasu aż w ubiegłym roku deweloperzy zdecydowali o praktycznie fundamentalnym przebudowaniu struktury gry, przez co tytuł ten szybko zaczął być masowo krytykowany. Dostawało mu się zewsząd, a na Steam z całkiem niezłych opinii upadł aż do „przytłaczająco negatywnych”. Deweloperzy ze studia Phoenix Labs (w tym m.in. weterani BioWare) i tak mieli ciężko, bo w 2024 roku podjęto decyzję o wielkich zwolnieniach, aby firma mogła przetrwać. I choć samo studio jeszcze istnieje, tak Dauntless właśnie przestaje.

Dauntless zostanie zamknięte 29 maja 2025 roku. Dauntless nie otrzyma żadnej dodatkowej zawartości ani aktualizacji. Gra nie będzie już dostępna 29 maja 2025 roku. – głosi krótki komunikat na Steam

No cóż – nie ma tu nawet żadnego pożegnania, żadnych podziękowań, nic. Gracze w komentarzach nie przebierają w słowach, zrzucając winę właśnie na samo studio, które przez chciwość miało zepsuć swój tytuł. I jest w tym ziarno prawdy, lecz z drugiej strony dziś gracze mają choćby Monster Hunter: Wilds, kolejną odsłonę kultowej marki, która zbiera świetne recenzje.

Źródło: Steam