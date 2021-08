Pobito rekord Polski oglądalności na Twitchu. Blisko 200 tysięcy widzów w jednym momencie

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

W ten weekend po wielu latach został pobity rekord Polski w oglądalności na platformie Twitch. Co ciekawe, wszystko zadziało się na kanale streamera, który wrócił po półrocznej przerwie.

Mowa w tym przypadku o Marcinie „Xayoo” Majkucie, czyli osobie kojarzonej często z graniem w League of Legends. W tę sobotę w okolicach godzin wieczornych w szczytowym momencie oglądało go blisko 193 tysiący osób. Cóż, ciężko będzie to pobić przez naprawdę długi czas.

Poprzednio poprzeczkę wysoko zawiesił inny, popularny influencer – Piotr „Izak” Skowyrski. Podczas 2016 roku, gdy Izak komentował mecz Virtus.Pro w Counter-Strike: Global Offensive, livestream oglądało aż 128 tysięcy widzów. Oznacza to, że przez 5 lat nikt nie był w stanie pobić tego wyniku.

Można mówić o pewnego rodzaju ewenemencie, ponieważ rekord został ustanowiony w sytuacji, gdy Xayoo przez kilka miesięcy nie dotykał się platformy Twitch. Zwykle to raczej popularność kanałów rośnie, gdy ich twórcy aktywnie się na nich udzielają. W tym przypadku myślę, że to przez pewnego rodzaju „głód” widzów, którzy nie mogli po prostu przegapić zobaczenia ponownie wymienionego gracza.

