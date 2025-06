Nowe demo Twierdzy Krzyżowiec już dostępne na Steam

Z okazji trwającego Steam Next Fest gracze mogą sprawdzić kolejną wersję demonstracyjną Twierdza Krzyżowiec – Edycja Ostateczna. Tym razem zawartość jest naprawdę rozbudowana, a sama gra zbliża się wielkimi krokami do premiery.

Firefly Studios szykuje się na debiut odświeżonej wersji kultowej strategii czasu rzeczywistego. Twierdza Krzyżowiec w nowym wydaniu ma ukazać się 15 lipca, a już teraz na Steam dostępne jest drugie, rozszerzone demo w ramach Steam Next Fest 2025. Gracze mogą bezpłatnie pobrać wersję demonstracyjną i sprawdzić m.in. jedną z misji Sands of Time, nowe wyzwanie kampanii historycznej oraz wziąć udział w potyczkach w trybie Custom Skirmish.

Twierdza Krzyżowiec – Edycja Ostateczna w wersji demo i na zwiastunie

Jedną z największych nowości w nowej Twierdzy jest pełnoprawny tryb kooperacji. Choć wcześniejsze części serii oferowały podstawowe funkcje wspólnej gry, dopiero teraz gracze mogą zmierzyć się z AI w specjalnie zaprojektowanej 10-misji kampanii, stworzonej z myślą o dwóch graczach. Co ciekawe, jeśli nie mamy z kim grać, możemy zastąpić partnera jednym z 20 przeciwników sterowanych przez komputer.

Nowe demo zawiera fragmenty z tej kooperacyjnej zawartości, ale również przedstawia kilka klasycznych map, nowe jednostki oraz odświeżoną sztuczną inteligencję. To dobry moment, by ocenić, co zmieniło się względem oryginału i czy Firefly Studios faktycznie dostarczy ulepszoną wersję kultowego RTS-a.

Steam Next Fest potrwa do 17 czerwca, więc na przetestowanie demo pozostało jeszcze kilka dni. A że premiera już w połowie lipca, warto skorzystać z okazji i sprawdzić, co przygotowano przed finalnym wydaniem.

Źródło: Steam