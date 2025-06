Steam Next Fest 2025 już trwa. Sprawdź tysiące gier za darmo

Czas na wielkie święto pecetowych graczy. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja Steam Next Fest. Do 23 czerwca możecie bezpłatnie wypróbować setki wersji demonstracyjnych nadchodzących tytułów, obejrzeć transmisje na żywo oraz porozmawiać bezpośrednio z twórcami.

Czym jest Steam Next Fest?

Next Fest to wydarzenie organizowane przez Valve, które pozwala graczom poznać nadchodzące premiery na platformie Steam. W trakcie tego tygodnia macie szansę na przetestowanie ponad 2000 dem gier, które wkrótce pojawią się na rynku. Na uczestników czekają także wyjątkowe transmisje z pokazami rozgrywki oraz sesje Q&A z deweloperami.

Aby ułatwić Wam wybór, spośród setek dostępnych dem wybraliśmy kilka szczególnie ciekawych pozycji. Miłośnikom klimatycznego horroru z pewnością przypadną do gustu Holstin oraz kontynuacja uznanego Tormented Souls. Fanów dynamicznej akcji powinny zainteresować FEROCIOUS oraz Hell is Us. Jeśli szukacie nietypowych klimatów, koniecznie sprawdźcie mroczny thriller Eriksholm: The Stolen Dream lub groteskową przygodę PIGFACE. Stronę główną promocji znajdziecie w tym miejscu.

Warto wykorzystać najbliższe dni i samodzielnie przekonać się, co czeka nas na PC w kolejnych miesiącach. Next Fest trwa do 23 czerwca, więc nie zwlekajcie z testowaniem wybranych dem. Ruszajcie do gry!

Źródło: Steam