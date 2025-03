Trzy nowe gry pojawiły się w Xbox Game Pass Core. Świetne tytuły do sprawdzenia

W połowie bieżącego miesiąca Microsoft ujawnił listę tytułów, które trafią (lub też już trafiły) do oferty popularnej usługi subskrypcyjnej Xboksa, czyli Game Pass. Okazuje się jednak, że nie jest to koniec atrakcji przeznaczonych dla aktywnych abonentów. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis GG Deals, od dzisiaj w ramach Game Pass w planie Core można grać w trzy nowe produkcje.

Trzy nowe gry w Xbox Game Pass Core dostępne od dziś

Tym samym posiadacze aktywnej subskrypcji mogą sprawdzać Tunic, Monster Sanctuary oraz Batman: Arkham Asylum. Można śmiało stwierdzic, że każda z tych gier jest zupełnie inna, więc warto się z nimi zapoznać i zobaczyć, co mają do zaoferowania. Poniżej nieco informacji na temat każdej z nich.

Tunic to inspirowana legendarną serią The Legend of Zelda przygodowa gra akcji. Opracował ją Andrew Shouldice. Utrzymana została w klimacie fantasy. Gracz wciela się w podobnego do człowieka lisa, a naszym zadaniem jest eksploracja świata przepełnionego zarówno skarbami, jak i wrogami. Nie zabraknie tutaj pojedynków z potężniejszymi bossami. W międzyczasie rozwiązujemy też zręcznościowo-logiczne łamigłówki.

Dalej mamy Monster Sanctuary, czyli interesujące połączenie elementów RPG z platformówką. Za stworzenie produkcji odpowiada niezależne studio Moi Rai Games. Główną atrakcją jest tutaj mechanika znana z serii Pokemon. Naszym zadaniem jest bowiem łapanie stworków, z których każdy posiada unikalne drzewko rozwoju. Musimy je oczywiście ulepszać po zebraniu odpowiedniej ilości punktów doświadczenia. Walcząc z przeciwnikami, możemy wystawiać maksymalnie trzech kompanów.

Na koniec mamy Batman: Arkham Asylum. Jak pewnie większość z Was doskonale wie, jest to kolejna część przygód tytułowego Mrocznego Rycerza. Produkcja łączy elementy skradanki, chodzonej bijatyki, a także przygodówki. Akcja rozgrywa się krótko po tym, jak Batman pojmał po raz kolejny Jokera i zamknął go w tytułowym zakładzie dla obłąkanych. Joker oczywiście ucieka, ponieważ wszystko okazało się częścią jego planu. Naszym zadaniem jest złapać go ponownie, razem z innymi przestępcami.

Źródło: GG Deals