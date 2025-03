Jak zwykle w połowie miesiąca, Microsoft przygotował zestawienie gier, które przed jego końcem pojawią się w ofercie popularnego abonamentu Xboksa, czyli oczywiście Game Pass. Od początku marca katalog powiększył się m.in. o Monster Train, Enter the Gungeon czy Mullet Madjack. Co więc do zaoferowania ma druga połowa? Zanim do tego przejdziemy, warto zaznaczyć, że równocześnie poznaliśmy listę 10 produkcji, które zniknie z Game Pass wraz z końcem miesiąca. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Xbox Game Pass – druga połowa marca 2025 roku. Nowe tytuły

dostępne od dzisiaj – 33 Immortals (Game Preview) (PC, konsole i chmura)

dostępne od 19 marca – Octopath Traveler II (konsole)

dostępne od 19 marca – Train Sim World 5 (konsole)

dostępne od 20 marca – Mythwrecked: Ambrosia Island (PC, konsole i chmura)

dostępne od 25 marca – Blizzard Arcade Collection (PC i konsole)

dostępne od 27 marca – Atomfall (PC, konsole i chmura)

Z powyższego zestawienia warte uwagi jest na pewno Octopath Traveler II. Jak sugeruje sam tytuł, jest to druga część serii gier jRPG, która została zapoczątkowana w 2018 roku. Za stworzenie gry odpowiada studio Acquire. Przenosimy się tutaj do krainy o nazwie Solistia, czyli przede wszystkim bardzo steampunkowego miejsca. Wybieramy jedną z ośmiu postaci, eksplorujemy świat, poznajemy postacie niezależne oraz wykonujemy różne zadania. Wszelkie pojedynki toczymy natomiast w trybie turowym.

Warto też zaznaczyć, że produkcja może pochwalić się naprawdę solidnymi ocenami. Na platformie Steam w chwili przygotowywania wiadomości z ponad 10 tysięcy opinii aż 94% to głosy pozytywne. Gracze chwalą rozgrywkę, poczucie nostalgii, a także narrację. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, warto!

Oprócz tego mamy oczywiście wyczekiwane Atomfall. Jest to nadchodząca gra akcji z elementami RPG oraz survivalu od studia Rebellion, znanego z serii Sniper Elite. Akcja gry rozgrywa się w północnej Anglii, pięć lat po katastrofie atomowej, nawiązując do pożaru w Windscale z 1957 roku. W rzeczywistości pożar spowodował skażenie radioaktywne okolicy, ale twórcy przedstawili go jako znacznie poważniejszą katastrofę.

Otrzymamy tutaj spory otwarty świat. Gracze wcielają się natomiast w bohatera, którego głównym celem jest odkrycie prawdy o tych dramatycznych wydarzeniach. Eksploracja, rozmowy z postaciami niezależnymi, śledztwo i walka stanowią główne elementy rozgrywki. Aby przetrwać, musimy gromadzić zasoby, zbierać zaopatrzenie i tworzyć broń oraz przydatne przedmioty. Gdy zabraknie broni i amunicji, konieczne będzie stawienie czoła przeciwnikom w walce wręcz, dbając o poziom energii bohatera i kontrolując jego tętno.

