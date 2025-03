Oferty dnia na Steam. 6 ciekawych gier w niskich cenach

W internetowym sklepie Steam pojawiły się nowe oferty dnia. Po raz kolejny zdecydowano się na obniżenie cen sześciu różnych produkcji. Na liście znalazło się między innymi ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game, czy też Empires of the Undergrowth. Poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie informacje.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia mamy więc ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game. Jest to turowa gra RPG, którą określono jako duchowego spadkobiercę pierwszej oraz drugiej części serii Fallout. Przenosimy się na postnuklearną pustynię, która powstała w wyniku wielkiego konfliktu Związku Radzieckiego z Blokiem Zachodnim. Gracz wciela się w jednego z ostatnich ocalałych, a naszym zadaniem jest znalezienie miejsca na przetrwanie. Finalnie musimy również odkryć spisek, przez który losy ludzkości wiszą na włosku.

Oprócz tego zdecydowanie warto przyjrzeć się docenionemu Lost in Play. To urocza przygodówka typu point and click, w której poznajemy historię rodzeństwa. Dziewczynka razem z chłopcem udają się do krainy snów. Co ciekawe, nie znajdziemy tutaj dialogów. Cała opowieść prezentowana jest za pomocą wizualiów, a także działań bohaterów. W grze będziemy głównie rozwiązywać łamigłówki.

Mamy też Empires of the Undergrowth, czyli dość nietypową strategię czasu rzeczywistego. Zarządzamy w niej bowiem wielkim mrowiskiem, które musimy rozwijać. Budujemy tunele, gdzie możemy gromadzić zapasy w postaci jedzenia, a także wychowywać nowych członków naszej kolonii. Na powierzchni zaś musimy walczyć o terytorium. Gra oferuje kilka różnych trybów rozgrywki, w tym chociażby Formicarium, w którym kontrolujemy unikalny gatunek mrówek zdolny do przejmowania DNA i cech swoich wrogów.

Źródło: Steam