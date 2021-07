Stwórz własne bronie lub wciel się w maszynistę. Dwie darmówki do odebrania już niedługo

Już za tydzień każdy będzie mógł odebrać za darmo na Epic Games Store dwie świetne, darmowe gry. Nietypowy shooter z możliwością tworzenia własnych broni i symulator kolei będą na Was czekać!

Dokładnie od najbliższego czwartku (29 lipca), od godziny 17:00 na serwerach wspomnianej usługi odblokuje się możliwość odebrania nadchodzących prezentów. Warto nastawić sobie przypomnienie, jednak będziecie mieli aż 7 dni na przypisanie tych tytułów do swoich bibliotek. Możecie zastanawiać się „Dlaczego warto po nie sięgnąć?”, a ja już spieszę z odpowiedzią.

Mothergunship to FPS, w którym to gracz zaprojektuje i stworzy własne spluwy. To od niego zależy z czego będą zbudowane i jak będą się zachowywać. Masa rozwałki niczym w serii DOOM, a do tego ogrom możliwości. Bez wątpienia jest to tytuł na wiele godzin rozgrywki. Całość prezentuje się niesamowicie dzięki wykorzystaniu mocy Unreal Engine. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji:

Drugim tytułem jest Train Sim World 2, czyli symulator kolei. Wcielcie się w maszynistów najróżniejszych pociągów – od pasażerskich, przez towarowe, po nawet metro. Twórcy zadbali o realistyczny silnik fizyczny, który odpowiednio reaguje na warunki atmosferyczne. Nie zabrakło też masy personalizacji pomalowań pojazdów, co jest miłym urozmaiceniem. Tak prezentuje się zwiastun:

Być może zainteresują Was też darmowe gry, które od wczoraj można przypisać do swoich kont na Epic Games Store. Czekając, na powyższe tytuły, możecie już odebrać Verdun oraz Defense Grid The Awakening. Ta pierwsza produkcja powinna przypaść do gustu fanom FPS-ów w klimatach I wojny światowej, a druga zapaleńcom starszych strategii. Przejdźcie tutaj, aby odebrać ów darmówki.

Jeśli chcecie być na bieżąco z grami do odebrania za darmo, zachęcam do zaglądania do naszego Działu Promocji. Znajdziecie tam aktualną ofertę świetnych promocji i właśnie growych prezentów.