Total War: Warhammer III trafi na premierę do Xbox Game Pass. Co z dodatkami po premierze?

Do Xbox Game Pass na premierę dołączy wyczekiwany przez wielu fanów strategii Total War: Warhammer III. Jest też dobra wiadomość w kwestii planowanych dodatków.

Total War: Warhammer III już 17 lutego 2022 roku dołączy do grona dziesiątek gier w wydaniu na PC, które można znaleźć w Game Passie – czytamy na stronie Xbox. Wraz z nim po premierze wszyscy subskrybenci będą mogli skorzystać z darmowych aktualizacji, a także z późniejszych DLC.

TW:WIII to kolejna odsłona cyklu wydawanego pod szyldem firmy SEGA. To nie tylko gratka dla osób rozeznanych w uniwersum Warhammera, ale również dla wszystkich lubujących się w grach strategicznych. Twórcy zapowiedzieli, że będzie to jak dotąd najbardziej napakowaną zawartością gra z tej serii, co tylko powinno przyciągnąć jeszcze większą liczbę graczy.

Swoją drogą, obecnie trwa znakomita promocja na Xbox Game Pass we wszystkich wariantach. Wydacie 4 zł, a otrzymacie dostęp do usługi na 3 miesiące w wersji na PC lub konsole albo możecie zdecydować się na Ultimate, choć już tylko na okres jednego miesiąca. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.