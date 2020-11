Total War: Warhammer 2 z prawdopodobnie ostatnim DLC. Zobacz teaser

Do Total War: Warhammer 2 zmierza prawdopodobnie ostatnie DLC. Creative Assembly już wkrótce powinno ujawnić trzecią odsłonę serii.

Seria Total War to prawdziwy fenomen, który swój szczyt popularności osiągnął przy okazji premiery Total War: Warhammer. Wielkie bitwy osadzone w znanym i lubianym świecie fantasy to prawdziwa gratka nie tylko dla fanów uniwersum, ale też gier strategicznych.

Druga odsłona podserii Warhammer ma na karku już trzy lata i jak do tej pory otrzymała siedemnaście mniejszych i większych dodatków oraz niezliczoną liczbę aktualizacji. Gracze powoli zaczynają się nudzić dostępną w grze treścią i z zapartym tchem wyczekują trzeciej odsłony cyklu.

Na kanale YouTube Total War opublikowano tajemnicy teaser, który zapowiada najprawdopodobniej ostatnie DLC do gry.

Jak mówią wcześniejsze plotki – ma ono skupiać się na rasie leśnych elfów. Dodatkowo w pewnym momencie filmiku w tle przebiega szczur, co zwiastuje zmiany lub dodatkową treść dla rasy Skavenów.

Oczywiście możliwe, że nie jest to ostatni dodatek do TW:WH2. Creative Assembly przy okazji premiery poprzedniego rozszerzenia stwierdziło, że ma przygotowaną jeszcze przynajmniej jedną dodatkową zawartość, otwierając sobie tym samym furtkę do stworzenia innych, pomniejszych DLC.

Wiele wskazuje jednak na to, że już wkrótce możemy spodziewać się zapowiedzi Total War Warhammer 3. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dalej rozwijać drugą odsłonę cyklu już po zapowiedzi zwieńczenia trylogii

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.