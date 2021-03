Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – wideo z porównaniem grafiki na PS5 i PS4 Pro

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 w końcu zyskało łatkę na nową generację. W sieci pojawiają się pierwsze porównania grafiki na konsolach i różnice są widoczne gołym okiem. Niestety, nie każdy odbierze next-genową wersję za darmo.

Już dziś w ręce graczy wpada next-genowa aktualizacja pierwszych dwóch odsłon THPS. Deskorolkowa seria do dziś ma rzeszę oddanych fanów, a zeszłoroczny remaster Activision przyjął się wśród nich bardzo ciepło.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 wygląda dużo lepiej na PS5 i Xbox Series

Tak jak obiecali twórcy, nowe konsole doczekały się ulepszonej wersji obu tytułów. Wraz z portem pokuszono się o wprowadzenie paru ulepszeń.

Posiadacze PS5 i Xbox Series X zagrają w 4K i 60 FPS. Dodatkowo możemy zbić rozdzielczość do 1080p i pojeździć w stabilnych 120 klatkach na sekundę. Słabszy Series S odpala grę w 1440p i 60 klatkach na sekundę.

Co więcej, na podbiciu rozdziałki i płynności się nie kończy. Activision zadbało o ostrzejsze cienie, odbicia i tekstury zawodników. W efekcie produkcja prezentuje się o niebo lepiej na nowej generacji konsol. W sieci pojawiły się już pierwsze porównania i różnice są widoczne właściwie od razu. Poniżej podrzucamy jeden z materiałów.

Next-genowa aktualizacja nie jest darmowa dla każdego

Niestety, aktualizacja poza ulepszeniami wprowadza też małe zamieszanie. Nie wszyscy posiadacze gry na poprzedniej generacji mogą cieszyć się łatką za darmo. Patrząc na informację od Activision, najbardziej poszkodowani mają prawo czuć się osoby z Xboxami Series.

Fani Microsoftu niezależnie od tego, czy posiadają grę w wersji pudełkowej muszą kupić ją jeszcze raz, aby cieszyć się ulepszeniami. Jeśli kupiliście cyfrową wersję Deluxe, to aktualizację zgarniecie za darmo. Osoby kupujące standardowe wydanie w cyfrze muszą dopłacić do wersji Deluxe, aby otrzymać wersję na next-gena.

Warianty aktualizacji na PS5 są prawie identyczne. Od Xboxowych różni je fakt, że posiadacze wersji pudełkowej otrzymają aktualizację bez żadnych komplikacji. Wystarczy, że włożą dysk z grą do napędu konsoli. Rzecz jasna jeśli w tym przypadku zdecydowaliśmy się na zakup PS5 Digital, to musimy kupić grę jeszcze raz.

Chyba wszyscy gracze woleliby otrzymać możliwość grania z ulepszeniami bez dodatkowych opłat, ale niestety Activision w tym przypadku zdecydowało się na dość niezrozumiałe posunięcie.

Na koniec warto dodać, że możemy bez problemu przenieść nasza stany zapisu z poprzedniej generacji. W przypadku Xboxów odbędzie się to automatycznie, a posiadacze PlayStation muszą wysłać dane do chmury na PS4 i pobrać je na PS5. Dobrze, że chociaż to uda się załatwić bez zbędnych komplikacji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.