Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 trafi na next-geny i Switcha. Niestety, trzeba będzie sięgnąć do portfela

Odświeżone Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 trafi wkrótce na PS5, Xbox Series i Nintendo Switch. Niestety, gracze wracający do remasterów będą musieli dopłacić.

Epoka remasterów trwa w najlepsze. Kolejne starsze tytuły zyskują odświeżenia i jednych to cieszy bardziej, a drugich mniej.

W natłoku zrobionych na jedno kopyto aktualizacji zdarzają się też perełki jak odbudowane od podstaw Residenty czy świetne remastery Tony Hawk Pro Skater. Ten drugi zestaw wkrótce wskoczy na kilka nowych platform.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wkrótce trafi na więcej platform

Activision potwierdziło, że remastery THPS wkrótce ukażą się na nowej generacji konsol i Nintendo Switch. Nie będą to jednak proste porty i deweloperzy pokusili się o sporo usprawnień.

Wersja na PS5 i Xbox Series X zadziała w natywnej rozdzielczości 4K i 60 FPS. Dodatkowo gracze mogą wybrać tryb 1080p i cieszyć się rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę.

Port na Xbox Series S oczywiście zadziała nieco gorzej. W tym przypadku remastery zaoferują 1440p upscalowane do 4K. Co więcej, do gier na next-genach trafi wsparcie dźwięku przestrzennego.

Całość wzbogaci się również o parę ulepszeń oprawy. Deweloperzy zadbali o ładniejsze cienie, odbicia, flary i ulepszone tekstury zawodników.

THPS 1 + 2 trafi na next geny 26 marca. Wersja na Switcha ma ukazać się w nieokreślnym terminie jeszcze w tym roku.

Zmian jest jak widać sporo, jednak nie mamy samych dobrych wieści. Posiadacze niektórych konsol muszą dopłacić do next-genowej łatki.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 będą wymagały dopłaty na niektórych next-genach

Activision zdecydowało się na podobny ruch co Sony przy remasterze Spider-Mana. Niektórzy gracze muszą dopłacić do next-genowej wersji, ale najgorzej mają zdecydowanie posiadacze Xboxów.

Jeśli kupiliście THPS na Xbox One, to niestety musicie kupić grę jeszcze raz. Activision nie przewidziało programu bezpłatnej aktualizacji dla posiadaczy sprzętu Microsoftu.

Więcej szczęścia mają gracze korzystający z PlayStation. Jeśli kupiliście grę w pudełku, to przysługuje Wam darmowa aktualizacja. Oczywiście aby grać w ulepszoną wersję musicie trzymać płytę z grą w napędzie konsoli.

Jeśli posiadacie cyfrową wersję na PS4 w standardowym wydaniu, to możecie dopłacić 10 dolarów, aby ulepszyć grę do wersji „Cross-Gen Deluxe”. Zagwarantuje Wam ona next-genowe ulepszenia i kilka DLC. Dotychczasowi posiadacze Deluxe otrzymają aktualizację za darmo.

Moim zdaniem to bardzo niesprawiedliwie rozwiązanie. Niemniej Activision pewnie ma swoje powody, dla których zrezygnowało z darmowej aktualizacji gry dla posiadaczy Xbox Series.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.