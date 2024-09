Nowy Tony Hawk's Pro Skater nadchodzi? Sportowiec się wygadał

Nadchodzi Tony Hawk’s Pro Skater? Gwiazda sportu zabrała głos

Cały temat dotyczy obecność Hawka w ostatnim odcinku podcastu Last Meal. Możecie go obejrzeć w tym miejscu, choć najciekawsze (z perspektywy nowych gier) momenty miały miejsce około 25 minuty. Sportowiec i legenda deskorolki został zapytany o to, co będzie działo się w przyszłości z marką Tony Hawk’s Pro Skater. Tym bardziej że już niedługo będzie mieć miejsce 25. lecie tej genialnej i uwielbianej przez graczy serii.

Jego wypowiedź sugeruje nam coś naprawdę ciekawego:

Chciałbym móc powiedzieć coś więcej, ale… Na pewno mogę zdradzić, że znów rozmawiałem z Activision, pracujemy nad czymś. To będzie coś, co fani naprawdę docenią. Tony Hawk

Możemy oczekiwać, że z okazji 25. lecia serii na pewno wydarzy się coś interesującego. Już wcześniej pojawiały się różnego rodzaju poszlaki, choćby dotyczące odświeżenia logotypów Pro Skater w mediach społecznościowych, czy przedłużenia ważności znaku towarowego Neversoft.

Seria Pro Skater sygnowana imieniem i nazwiskiem popularnego sportowca jest z nami od 1999 roku. Pierwsza odsłona pojawiła się jeszcze w czasach Dreamcasta i Nintendo 64. Ostatnie gry tej marki zostały wydane na rynek w 2020 roku. Wówczas mogliśmy ponownie zagrać w odświeżone wydanie pierwszej i drugiej odsłony. Która odsłona cyklu należy do waszych ulubionych?

Źródło: Reddit