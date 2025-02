Ciekawa gra za darmo na Steam. Coś dla fanów dobrych historii

Jeżeli szukacie czegoś do ogrania na sam koniec tygodnia, mamy dla Was dobre wieści. Darmowych gier jest bowiem pod dostatkiem. Niedawno informowaliśmy Was o ośmiu nowych premierach oraz produkcji z bardzo dobrymi recenzjami, która jest dostępna do odebrania za darmo na platformie Steam. W drugim przypadku mamy jednak do czynienia z ofertą ograniczoną czasowo, dlatego radzimy się pośpieszyć. To jednak nie wszystko, ponieważ w międzyczasie we wspomnianym sklepie Valve zadebiutowała niedawno kolejna darmowa produkcja, która prezentuje się interesująco. Poniżej możecie oczywiście znaleźć szczegóły!

Kolejna gra za darmo na Steam. Odbierz prezent na PC

Tome of Fates to gra, którą sami deweloperzy określają jako książkę przygodową. W opisie czytamy: „twórz, graj i dziel się unikalnymi historiami za pomocą wbudowanego edytora opowieści”. Mowa tutaj więc o produkcji, w której to gracze mogą sami tworzyć historie. Następnie możemy się nimi dzielić za pośrednictwem Steam Workshop. Edytor historii jest intuicyjny i pozwala na tworzenie rozgałęzionych opowości bez znajomości programowania, co na pewno pozwoli wielu osobom na zapoznanie się z tą produkcją.

Warto także zaznaczyć, że Tome of Fates posiada tryb kooperacji. W tym przypadku, zamiast grania w pojedynkę, możemy zagrać z przyjaciółmi i razem głosować na to, jak potoczy się dana historia, oraz jakie decyzje należy podjąć. Dodatkowo, jeśli ktoś jest streamerem na Twitch, może skorzystać ze specjalnego systemu, który pozwala wziąć udział w zabawie widzom. Oni również mogą wpłynąć na historię.

