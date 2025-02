Ta świetna darmowa gra na Steam to uczta dla fanów grozy. Radzimy się pośpieszyć!

Darmowych gier nigdy za wiele. Tak się składa, że tych w sklepie Steam praktycznie nigdy nie brakuje. Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o ośmiu nowych premierach, które powinny zainteresować przede wszystkim fanów dobrych gier niezależnych. W międzyczasie stworzyliśmy również pokaźne zestawienie zawierające aż 30 darmowych tytułów. Teraz natomiast przychodzimy z prezentem dla fanów survival horroru.

Darmowa gra na Steam. Gratka dla miłośników survival horroru

Do 24 lutego do godziny 18:00 czasu polskiego możecie całkowicie za darmo dodawać do swojej biblioteki grę pod tytułem Golden Light. Jest to dość nietypowa produkcja, która łączy elementy survival horroru i roguelike. Tytuł może pochwalić się wysokimi ocenami, a jest ich całkiem sporo; gra zebrała w sumie ponad 2500 recenzji na Steam, z czego aż 88% to opinie pozytywne. Wielu graczy chwali Golden Light za unikalny styl artystyczny, nieprzewidywalność oraz tajemniczy świat grozy.

Golden Light to dzieło niezależnego dewelopera znanego jako Mr. Pink, które zostało wydane 11 marca 2022 roku przez HypeTrain Digital. Mamy tutaj do czynienia z proceduralnie generowanymi poziomami, losowymi broniami oraz surrealizmem. Gracz wciela się w bohatera, który poszukuje swojej ukochanej w The Gut, czyli niebezpiecznym świecie, gdzie wszystko może stanowić śmiertelne zagrożenie.

Źródło: Steam