W internetowym sklepie Steam trwa aktualnie weekendowa wyprzedaż. Jak nietrudno się domyślić, z tej okazji przeceniono więc całkiem sporo ciekawych tytułów na PC. Wśród nich znalazły się takie produkcje jak Breathedge, The Lord of the Rings: Return to Moria, Forgive Me Father czy też Marvel’s Guardians of the Galaxy. Poniżej przedstawiliśmy Wam oczywiście zestawienie składające się z wybranych przez nas ofert. Równocześnie przypominamy o najnowszych grach, które możecie zgarnąć całkowicie za darmo!

Weekendowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Polecamy Wam także lekturę tekstu 30 gier za darmo na Steam. Najlepsze w lutym 2025, w którym, jak sugeruje sam tytuł, znajdziecie aż trzydzieści darmowych gier na platformie Steam. To bez wątpienia świetna okazja na znalezienie czegoś na chłodniejsze wieczory. Ponadto przygotowaliśmy dla Was tekst Najlepsze gry z dobrą fabułą w PS Plus Extra. Historie wciągające na wiele godzin. Tam możecie oczywiście znaleźć propozycje ciekawych tytułów do sprawdzenia, jeżeli posiadacie aktywny abonament PlayStation Plus.

Źródło: Steam