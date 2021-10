Ellie i Abby jak z kreskówki. Fan The Last of Us 2 pokazał ciekawe grafiki

Na forum Reddit wylądowały grafiki z dwoma postaciami z TLoU2. Ellie i Abby wyglądają tu trochę niecodziennie – jakby wyszły z filmu animowanego lub kreskówki.

Fani produkcji od Naughty Dog zapewne będą zaskoczeni, bo chyba nikt nie próbował pokazać bohaterów ich ulubionej gry w takim stylu. Owszem, mieliśmy cosplaye i eksperymenty z AI, ale w obydwu przypadkach chodziło o realizm. Natomiast projekty użytkownika (lub użytkowniczki) Reddita o pseudonimie strayscout prezentują kreskówkowe oblicza Ellie i Abby. Efekt prac artysty (lub artystki) możecie obejrzeć poniżej.

Obie bohaterki wyglądają sympatycznie. Co prawda bajkowa Ellie ma krew na rękach i na twarzy, no ale cóż, zdarza się. Z kolei Abby na pierwszy rzut oka przypomina Larę Croft, ale może to kwestia kolorów wdzianka i postawy, w jakiej uchwycono postać.

Przy okazji warto przypomnieć, że HBO tworzy serial na podstawie gry od Naughty Dog. Ostatnio mieliśmy chociażby okazję zobaczyć pierwsze zdjęcie z produkcji. Nasz redaktor postanowił sprawdzić, jak wyglądałoby to ujęcie, gdyby serial kręcono w Polsce. W ten sposób powstało kilka zabawnych memów, które możecie zobaczyć pod tym adresem.