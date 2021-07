Ellie z TLoU istnieje naprawdę. Zobaczcie wspaniały cosplay [WIDEO]

Wierna fanka The Last of Us pochwaliła się w internecie krótkim nagraniem, w którym odgrywa rolę głównej bohaterki gry. Wideo robi furorę w sieci.

Fanka TLoU i zarazem użytkowniczka Reddita o wdzięcznym pseudonimie likeassassin zaaranżowała cosplay, w którym wciela się w postać młodszej Ellie – tej z pierwszej części hitu od Naughty Dog. Jednak zamiast zdjęć, które zazwyczaj publikują cosplayerzy, internautka pokazała krótkie wideo.

Zaletą filmu w porównaniu do fotografii jest to, że oprócz ubrania i wyglądu możemy też zobaczyć zachowanie. Likeassassin jeden do jednego odtworzyła ruchy swojej ulubionej postaci. Oczywiście strój i wszystkie akcesoria także się zgadzają z oryginałem.

Nie jest to oczywiście jedyny cosplay z hitu od Naughty Dog. Społeczność fanów gry lubi robić takie rzeczy. Nie tak dawno temu także pisaliśmy o Ellie, ale o tej starszej, z drugiej części serii. W postać bohaterki wcieliła się Christina Volkova – profesjonalistka specjalizującą się w cosplayu. Zdjęcia z tego drugiego cosplayu znajdziecie pod tym adresem. Jak widać, Naughty Dog ma bardzo utalentowanych sympatyków.