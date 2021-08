Sztuczna inteligencja „zrobiła” twarze Kratosa, Drake’a i Ellie. To trzeba zobaczyć

Użytkownik Reddita udostępnił zestawienie portretów kilku bohaterów z realistycznymi twarzami odwzorowywanymi przez AI. Zobaczcie, jak poradziła sobie sztuczna inteligencja z ikonami hitów z PlayStation.

Mm2k2k wrzucił na Reddita kilka naprawdę interesujących zdjęć. Są to odwzorowania twarzy bohaterów z kilku gier na PlayStation przy pomocy sztucznej inteligencji. W rolach głównych Joel, Ellie, Kratos oraz Nathan Drake. Zobaczcie sami, czy algorytmom udało się wiernie przedstawić bohaterów.

Tak dla przypomnienia. Dwie pierwsze postacie pochodzą z The Last of Us. Następnie groźnie wyglądający brodacz, to główny bohater cyklu God of War. Na końcu to nie kto inny jak słynny poszukiwacz skarbów (nie, nie chodzi o Larę Croft) z serii Uncharted.

Mnie najbardziej podoba się odwzorowanie twarzy Joela i Ellie. Rysy buzi są wiernie zachowane i po prostu przyjemnie się na nich patrzy. Fakt, Joel wydaje się odmłodzony, z kolei kolor oczu Ellie jest niebieski zamiast zielonego. Niemniej ta dwójka w mojej opinii wygląda naprawdę dobrze.

Jak patrzę na Kratosa, to widzę pociesznego starszego tatusia, który czeka przed szkołą na powrót córeczki, niż mordercę bogów. Z chęcią zobaczyłbym kolejne takie zestawienie z postaciami z PlayStation w roli głównej.

A które Wam porównanie najbardziej przypadło do gustu? Koniecznie dajcie znać!