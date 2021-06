Tiny Tina’s Wonderlands oficjalnie. Nowa gra w świecie Borderlands na zwiastunie

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zapowiedziano Tiny Tina’s Wonderlands. Nowa gra twórców Borderlands wygląda świetnie i opublikowano jej pierwszy zwiastun.

Potwierdziły się niedawne plotki głoszące, że Gearbox szykuje nowe „Borderlands”. Na pokazie Summer Game Fest 2021 zapowiedziano Tiny Tina’s Wonderlands. To looter-shooter w klimacie high fantasy, o którym dowiemy się więcej latem bieżącego roku.

Tiny Tina może być znana fanom serii Borderlands z dodatku do drugiej odsłony serii o tytule Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Przecieki mówiły wcześniej o tej grze, aczkolwiek warto zaznaczyć, że mowa tutaj o pełnoprawnym spin-offie serii.

Na powyższym wideo możecie zobaczyć nawet znajomą twarz ze wspomnianego DLC. Pamiętacie Butt Stallion, czyli księżniczkę, która za eridium w dosyć obrzydliwy sposób obdarowywała nas nową bronią? Tak, to właśnie ona powróci. Zapowiada się gratka dla fanów Borderlands i pozostaje nam tylko czekać na konkrety.