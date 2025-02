Tibia otrzyma nową klasę postaci. Pierwszą od… 25 lat

Nowa klasa postaci w grze Tibia

Jeżeli nadal spędzacie czas na serwerach w grze Tibia, to mamy dla was naprawdę ogromne wieści. Twórcy gry opublikowali w sieci nowy materiał wideo, który zwiastuje nową zawartość. I to nie byle jaką, bo do gry trafi zupełnie nowa klasa postaci. Mnich będzie pierwszym tego rodzaju dodatkiem od 25 lat. Cóż, to się nazywa cierpliwość.

Uzdrowi sojuszników, wesprze w walce, a w razie potrzeby poradzi sobie również w bezpośrednim kontakcie z wrogiem — tak charakteryzować się ma nowa klasa postaci. Więcej szczegółów twórcy udostępnią w ciągu kilku najbliższych tygodni. Przyznać się, kto ma zamiar sprawdzić, jak nowa klasa radzi sobie w praktyce?

Zobacz też: Forza Horizon 5 na PS5? Debiut bliski, a twórcy mają do was ważne pytanie

Trzeba przyznać, że gra otrzymująca wsparcie i nową zawartość tyle lat po premierze to coś niespotykanego. Z drugiej strony, poczciwa Tibia nadal ma spore grono miłośników i graczy powracających na serwery. Jeżeli chcecie przekonać się o poziomie „kultowości” tej pozycji, to z pewnością pomoże wam w tym nasz cykl retro. W jednym z odcinków przybliżyliśmy polski fenomen Tibii.

Źródło: YouTube