Thor: Love and Thunder. Christian Bale przenosi się z DC do Marvela!

Christian Bale grający Batmana w uniwersum DC, wcieli się Gorra w filmie Thor: Love and Thunder.

Spekulacje jakoby Christian Bale miał został obsadzony w roli Bladera, nie sprawdziły się. Brytyjski aktor zagra Gorra Bogobójcę (Gorr the God Butcher). Postać ta posiada praktycznie nieograniczone możliwości manipulowania ciemnością. Cechuje ją wielka wytrzymałość, refleks i nieziemska siła, a jest przy tym nieomal nieśmiertelna. Antagonista ten pojawił się po raz pierwszy w komiksie Thor: God of Thunder # 2 (styczeń 2013) Gorr the God Butcher.

W obsadzie filmu Thor: Love and Thunder, zobaczymy m.in. takich aktorów jak: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson oraz Chris Pratt. Reżyserem jest Taika Waititi, która dodatkowo pomoże przy scenariuszu Jennifer Kaytin Robinson.

Premiera widowiska została przewidziana na dzień 18 lutego 2022 roku. Przypominamy również, że wspominaliśmy dzisiaj o zwiastunie serialu Loki, który zawitał do sieci.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.