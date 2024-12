Twórca Deus Ex powraca. Jego nowa gra to Thick as Thieves, połączenie Thiefa i Dishonored

Warren Spector, legendarny twórca marki Deus Ex powraca z najnowszą grą. Zwiastun Thick as Thieves z elementami rozgrywki pojawił się na The Game Awards 2024.

Wygląda na to, że Warren Spector nadal skupia się na gatunku immersive sim. Jego nowa gra to Thick as Thieves, czyli stylizowana nieco “bajkowo” i “komiksowo” przygoda w klimatach Thiefa czy Dishonored. Pierwszy zwiastun tytuły pojawił się na gali The Game Awards 2024.

Materiał możecie obejrzeć poniżej, a tymczasem możemy się domyślać, że gra pozwoli nam grać wspólnie ze znajomymi w trybie kooperacyjnym. Z pewnością nie jest to coś, na co fani Deus Ex czekali, choć Spector ma rękę do immersive sim i skradanek, więc raczej nie ma się czego obawiać.

Na razie wiemy tylko, że Thick as Thieves trafi na PS5, Xbox Series X/S oraz PC w 2026 roku. Premiera jest więc odległa, ale to nie szkodzi – w końcu w 2025 roku i tak będzie w co grać.

Współzałożyciele OtherSide Entertainment pomogli stworzyć pionierski gatunek skradanek dzięki oryginalnym grom Thief i Deus Ex. Ich współpraca z OtherSide ożywiła tę wizję, skupiając się teraz na przekraczaniu granic ze świeżymi perspektywami. Thick As Thieves wyznacza kolejny krok w kierunku tego, co może osiągnąć wciągająca gra akcji i jak dzielenie się tym doświadczeniem z innymi graczami prowadzi do niesamowitej historii napędzanej przez gracza. – powiedział w oświadczeniu Benjie Clarke, dyrektor zarządzający ds. globalnej działalności wydawniczej w Megabit

Z pewnością więcej informacji o rozgrywce pojawi się gdzieś w następnym roku.