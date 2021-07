The Witcher: Monster Slayer swój debiut będzie mieć już za kilka dni, a twórcy w związku z tym przygotowali naprawdę dobrze wyglądający zwiastun. Przybliżono w nim wszystkie najważniejsze zasady rozgrywki.

Lato trwa w najlepsze, a to idealna pora by wyjść z domu i spędzić czas na świeżym powietrzu. Deweloperzy Spokko zadbali o dobranie idealnego terminu wydania The Witcher: Monster Slayer, aby jak najwięcej graczy mogło udać się na wiedźmińskie podboje z telefonem w ręku. Poniżej możecie zobaczyć jeszcze świeży trailer:

Cieszy mnie bardzo fakt, że gra nie ograniczy się tylko do „pójdź tam i zabij potwora”. Rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z questami podobnymi do tych z trzeciego Wiedźmina. Twórcy mówią o tym wprost, także nie powinniśmy się martwić o dobrą zabawę. Na dniach będziecie mogli przeczytać tekst na temat pierwszych wrażeń z Wiedźminem GO, który opublikuje jeden z naszych redaktorów. Wtedy łatwiej będzie Wam podjąć decyzję o pobraniu tego tytułu.

Premiera gry jest przewidziana na 21 lipca 2021 roku. Posiadacze telefonów z Androidem i iOS już w najbliższych dniach będą mogli wcielić się w wiedźminów, zwiedzając swoje okolice. Twórcy zachęcają do zapisania się już teraz do wersji na smarftony z systemem od Google’a. Możecie to zrobić, przechodząc pod ten link.

Warto nadmienić, że to niejedyne wideo z mobilnego Witchera, o których pisaliśmy ostatnio. Więcej znajdziecie w tym artykule.