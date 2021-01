The Witcher: Blood Origin. Wiemy kto zagra jedną z głównych ról

Dowiedzieliśmy się kto wcieli się w jedną z głównych bohaterek w serialu The Witcher: Blood Origin.

Jedną z protagonistek spin-offa serialu Wiedźmin będzie Eile, w którą wcieli się Jodie Turner-Smith. Brytyjska aktorka licząca 34 lata, grała m.in. w filmie Queen & Slim oraz Nightflyers. Eile to elfka i elitarna wojowniczka z głosem bogini, która wiedzie życie jako wędrowna śpiewaczka. Niestety wybuch wojny zmusza ją do sięgnięcie po miecz. Drugą z postaci mających do odegrania ważna rolę w opowieści będzie Księżniczka Merwyn, będąca przedstawicielką rasy ludzkiej.

Opowieść ma rozgrywać się 1200 lat przed wydarzeniami jakie zostały przedstawione w serialu Wiedźmin. Scenariusz będzie koncentrował się wokół Koniunkcji Sfer, która połączy światy: ludzi, elfów i potworów. Poznamy również bliżej historię pierwszego Wiedźmina oraz jego pochodzenia.

Za serial Witcher: Blood Origin ma odpowiadać Declan de Barra oraz Lauren S. Hissrich. Producentami wykonawczymi zostaną Jason Brown, Sean Daniel a także Tomasz Bagiński oraz Jarosław Sawko. Przy projekcie ma współpracować Andrzej Sapkowski, który będzie pełnił rolę konsultanta merytorycznego. Serial obejrzymy nie wcześniej niż w 2022 roku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.