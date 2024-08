Świetna seria horrorów znika ze sprzedaży cyfrowej. Ostatni moment na zakup za grosze

To ostatni moment, aby zakupić i zachować na zawsze dość popularną niegdyś serię horrorów The Suffering. Obie części złowicie po 8 złotych/sztuka.

Przed laty była to naprawdę niezła seria horrorów, którą stać było na znacznie więcej, ale… no niestety, się nie udało. Mimo wszystko dzieło od Surreal Software warto ograć także teraz, po wielu latach od oryginalnego debiutu.

The Suffering wycofane ze sprzedaży cyfrowej

Wydane w 2004 roku The Suffering okazało się czymś, czego ówcześni gracze mogli się w ogóle nie spodziewać. Dostali bowiem naprawdę dobry horror nastawiony na akcję, osadzone w bardzo wyjątkowej lokacji – więzieniu. Fabuła może nie grzeszyła szczególną ambicją, ale rozgrywka stała na wysokim poziomie. W zasadzie to stoi nawet dziś, bo niedawno tak się złożyło, że wróciłem do tego tytułu.

Potem dostaliśmy nawet serię, bo zadebiutowała druga część, Ties That Bind. Teraz jednak, po wielu latach, cykl ten ma definitywnie zniknąć z dystrybucji cyfrowej. Oznacza to, że nie kupicie tych gier już nigdzie. Jeśli więc nie podoba Wam się taki obrót spraw, nadal jest nadzieja. Obydwie części kupicie w wielkiej promocji na platformie GOG. Otrzymacie działające na współczesnym sprzęcie wydania, bez żadnych DRM-ów.

Polecam się zainteresować tą ofertą, bo czasu jest naprawdę niewiele i to prawdopodobnie ostatnia taka promocja na te gry. Seria znika ze sprzedaży już niebawem, bo 1 września 2024 roku. Nieznany jest powód takiego stanu rzeczy, lecz licencją na te tytuły dysponuje Warner Bros. Niedawno głośno było o rzekomej chęci sprzedaży części aktywów firmy, w tym choćby stacji TVN czy wielu aktywów gamingowych. Być może The Suffering również idzie pod młotek.

Wtedy możemy mówić o całkiem dobrej sytuacji, bo istnieje szansa, że nowy, potencjalny właściciel, będzie chciał powrócić do tej marki. Wtedy możemy nie tylko doczekać się wznowienia sprzedaży, ale również i remastera, remake’u albo… kontynuacji. To oczywiście tylko płonne nadzieje.

